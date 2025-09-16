Gerangel mit Einbrecher in Wien: Verdächtiger gefasst
Zusammenfassung
- Hausbesitzer ertappt zwei Einbrecher nach Spaziergang und verfolgt einen durch mehrere Gärten.
- Bei der Rangelei wird der 37-Jährige leicht verletzt, der Einbrecher attackiert ihn mit einem Solarlicht.
- Polizei nimmt den 39-jährigen Verdächtigen mit gestohlenem Bargeld fest, Komplize bleibt flüchtig.
Ein Hausbesitzer hat am Montagvormittag in Wien-Simmering einen Einbrecher durch mehrere Gärten gejagt und mit dem Mann gerauft. Laut Polizeisprecherin Julia Schick war der 37-Jährige mit seiner Frau gegen 11.00 Uhr spazieren. Als das Paar zu seinem Haus unweit der Ostbahn zurückkam, sah es zwei Männer hastig aus dem Gebäude kommen. Der Mann sprach sie an, die Verdächtigen flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen. Der Hausbesitzer rannte dem nach links Fliehenden nach.
Im Zuge der Jagd stürzte der Einbrecher einmal. Dann sprang er über den Zaun eines anderen Gartens, der 37-Jährige kam hinterher. Passanten, die das Geschehen mitbekamen, alarmierten unterdessen die Polizei. Der Hausbesitzer holte schließlich den Einbrecher ein, es kam zu einem Gerangel. Dabei attackierte der Verdächtige den Verfolger wiederholt, unter anderem auch mit einem Solarlicht, das er sich in einem Garten geschnappt hatte. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.
Unterdessen trafen Polizistinnen und Polizisten ein, sie nahmen den 39-jährigen Verdächtigen fest. Er hatte Bargeld in vierstelliger Höhe bei sich, das aus dem Haus des Paares stammte. Seinen Komplizen will er praktisch nicht gekannt haben. Eine Fahndung nach dem zweiten Täter verlief ergebnislos. Der 37-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.
