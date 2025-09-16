Ein Hausbesitzer hat am Montagvormittag in Wien-Simmering einen Einbrecher durch mehrere Gärten gejagt und mit dem Mann gerauft. Laut Polizeisprecherin Julia Schick war der 37-Jährige mit seiner Frau gegen 11.00 Uhr spazieren. Als das Paar zu seinem Haus unweit der Ostbahn zurückkam, sah es zwei Männer hastig aus dem Gebäude kommen. Der Mann sprach sie an, die Verdächtigen flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen. Der Hausbesitzer rannte dem nach links Fliehenden nach.

Im Zuge der Jagd stürzte der Einbrecher einmal. Dann sprang er über den Zaun eines anderen Gartens, der 37-Jährige kam hinterher. Passanten, die das Geschehen mitbekamen, alarmierten unterdessen die Polizei. Der Hausbesitzer holte schließlich den Einbrecher ein, es kam zu einem Gerangel. Dabei attackierte der Verdächtige den Verfolger wiederholt, unter anderem auch mit einem Solarlicht, das er sich in einem Garten geschnappt hatte. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.