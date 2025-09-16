ÖBB: Neuer Fahrplan und "massive Umleitungen" wegen deutschem Bahnnetz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die ÖBB haben die Präsentation ihres ab 14. Dezember gültigen neuen Fahrplans ins Licht der Inbetriebnahme der Koralmbahn zwischen der Steiermark und Kärnten gestellt. Dann entsteht quasi eine neue Südbahn und es geht von Graz nach Klagenfurt mit dem schnellsten Zug in 41 Minuten. Ab 2026 kommen auch Züge der Westbahn-Gesellschaft dazu. ÖBB-Chef: Ticketpreise steigen um mindestens vier Prozent Die Höhe der Ticketpreissteigerungen beträgt zumindest vier Prozent. Beim maroden Bahnnetz in Deutschland spricht ÖBB-Chef Andreas Matthä von "sehr schmerzhaften Herausforderungen" ab 2026.

Da die neue Koralmbahn das bisherige inneralpine Bahnnetz umgeht, kommen über Leoben und Bruck an der Mur neue Verbindungen nach Linz, Graz, Maribor in Slowenien, Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. Das geschieht mit "Interregio"-Zügen zum Teil im einstündigen und zum Teil im zweistündigen Takt. Steigerung im Fernverkehrsangebot Schnellere Direktverbindungen nach Italien - etwa mit dem RJX nach Triest und Venedig - attraktivieren das internationale Angebot. Venedig geht ab Wien künftig in 7:10 statt aktuell 7:40 Stunden, Triest in 6:38 statt 9:18 Stunden. Auch nach Tschechien und Polen sind neue Verbindungen angekündigt.

Das Fernverkehrsangebot steige insgesamt um rund 30 Prozent, so der ÖBB-Chef vor Journalistinnen und Journalisten. "Zwischen Wien und Graz bieten wir praktisch einen Halbstundentakt für unsere Fahrgäste. Wir haben das größte und beste Taktangebot", so der ÖBB-Chef. "Jetzt ist die Bahn auch auf der Südstrecke gegenüber dem Auto klar im Vorteil." Er betonte auch den Wert im Sinne der klimafreundlichen Mobilität und die Steigerung bei der Anzahl der Verbindungen. "Jedenfalls ein Vierer davor": ÖBB will sich bei Erhöhung der Ticketpreise nicht konkreter äußern Offen ließ der ÖBB-Chef allerdings einen weiteren wichtigen Punkt für Fahrgäste, nämlich jenen der Höhe der sicheren Preiserhöhung der Tickets. Während er bei der Pressekonferenz von einer Preissteigerung in Prozent sprach, bei der "jedenfalls ein Vierer davor stehen" werde, wollten sich ÖBB-Sprecher auf APA-Anfragen nicht konkreter äußern, ja nicht einmal die Aussage von ihrem Chef auf Nachfrage bestätigen. Man werde sich "rund um die Höhe der Inflation" bewegen, hieß es. Welcher Inflations-(Durchschnitts)wert hierbei herangezogen wird, wurde auf Nachfragen ebenso nicht beantwortet.

"Massive Umleitungen": Marodes Bahnnetz in Deutschland stellt ÖBB vor Herausforderungen Im Zuge der Präsentation hat Matthä von "sehr schmerzhaften Herausforderungen" und "signifikanten Auswirkungen" aufgrund von Bahnsperren in Bayern durch die Deutsche Bahn (DB) auf den Zugverkehr in Österreich gesprochen. Von 2026 bis 2028 kommen mehrmonatige Sperren an den Grenzen, die den Zugverkehr "deutlich belasten" werden. Das Vorgehen sei wegen der maroden Infrastruktur beim nördlichen Nachbarn aber "nahezu alternativlos". Im ersten Halbjahr 2026 wird die Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg gesperrt, im zweiten Halbjahr zwischen Passau und Regensburg. "Es kommt zu längeren Fahrzeiten und Umleitungen", sagte Matthä am Dienstag. Zum Teil werde es "massive Umleitungen im internationalen Fernverkehr Richtung Deutschland" geben.