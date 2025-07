ÖBB-Chef Andreas Matthä hat bereits angekündigt, dass auch der operative Aufwand angepasst werde. „Das bedeutet, wir sparen bei den Verwaltungsaufwendungen, aber auch Betriebsabläufe müssen effizienter werden“.

Heißt im Klartext: Bei den ÖBB ist ein großes Sparpaket im Anflug.

Gekürzt werden soll überall, in der Holding ebenso wie in den drei großen Teilkonzernen der Bahn – Infrastruktur, Personenverkehr, Güterverkehr Rail Cargo. Alle Bereiche von Österreichs größtem Staatsunternehmen kommen auf den Prüfstand. Das gesamte Management des Konzerns wurde diese Woche von Matthä auf das Sparprogramm eingeschworen und muss noch in der ersten Augusthälfte Vorschläge für Einsparungen und zur Verbesserung der Effizienz in der riesigen, 47.800 Mitarbeiter großen Organisation abliefern.