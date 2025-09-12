Zu viele Verspätungen: Aus für ÖBB-Railjet von Wien nach Bozen

Die direkte Bahnverbindung mit ÖBB-Railjets zwischen Wien und Bozen wird eingestellt. Die Südtiroler Landesregierung beschloss, den Vertrag mit den ÖBB nicht über 2026 hinaus fortzuführen, hieß es in einer Aussendung. Die Verbindung sei "von Ausfällen und Verspätungen geprägt" gewesen.

Ab Dezember 2026 will man stattdessen auf neue grenzüberschreitende Regionalzüge im Stundentakt zwischen Südtirol und Innsbruck setzen. Ein Umstieg am Brenner soll dann nicht mehr nötig sein. Streichung spart 4,85 Mio. Euro ein "Wir haben die Verantwortung, in einen öffentlichen Verkehr zu investieren, der für die Menschen wirklich funktioniert", begründete Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider (SVP) die Entscheidung.