Einbruchsserie in vier Bundesländern: Ungarische Tätergruppe gefasst

Die Polizei Niederösterreich hat nach mehrmonatigen Ermittlungen eine Serie von 39 Straftaten aufgeklärt, die von Januar bis April 2025 in vier Bundesländern verübt wurden. Drei ungarische Staatsbürger im Alter von 20, 29 und 30 Jahren stehen im Verdacht, für Einbruchsdiebstähle in Firmen, Museen und Fahrzeuge verantwortlich zu sein. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehr als 250.000 Euro. Die Kriminalisten der Polizeiinspektion Schwechat Wiener Straße konnten durch intensive Ermittlungsarbeit die mutmaßliche Tätergruppe identifizieren.

Gefährliche Fluchtversuche Bei einigen Tathandlungen kam es zu riskanten Fluchtmanövern. Ende März 2025 sollen zwei der Verdächtigen nach einem Einbruch in eine Firma in Gramatneusiedl mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort geflohen sein. Der Firmenchef und einschreitende Polizisten mussten zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Anfang April wurden mutmaßlich dieselben Täter bei Vorbereitungshandlungen für einen Einbruch beim Eisenbahnmuseum in Strasshof an der Nordbahn beobachtet. Bei der anschließenden Flucht überschlug sich das Fahrzeug des 20-jährigen Verdächtigen in einem Kreisverkehr in Gänserndorf, wobei er leicht verletzt wurde.