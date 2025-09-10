In Hallein kam es zwischen dem 7. und 9. September 2025 zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses.

Unbekannte sollen in die Wohnung eingedrungen sein, während die Besitzer im Urlaub waren. Den Ermittlungen zufolge wurde eine Terrassentür aufgebrochen, um Zugang zur Wohnung zu erlangen.