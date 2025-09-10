Salzburg

Hallein: Einbrecher plündern nicht nur Wohnung, sondern auch Kühlschrank

Close-up Of An Open Refrigerator
Während die Besitzer im Urlaub waren, brachen Unbekannte in eine Halleiner Wohnung ein und stahlen Wertsachen.
10.09.25, 08:47
Kommentare

In Hallein kam es zwischen dem 7. und 9. September 2025 zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. 

Unbekannte sollen in die Wohnung eingedrungen sein, während die Besitzer im Urlaub waren. Den Ermittlungen zufolge wurde eine Terrassentür aufgebrochen, um Zugang zur Wohnung zu erlangen.

Internetbetrüger nahmen Flachgauer 15.000 Euro ab

Täter konsumierten Lebensmittel am Tatort

Die mutmaßlichen Einbrecher haben laut Polizei Bargeld und Schmuck in noch nicht bezifferter Höhe entwendet. Eine Besonderheit des Falls: Die Unbekannten sollen sich während des Einbruchs Zeit genommen haben, um vor Ort diverse Getränke und Lebensmittel zu konsumieren. Dieses Verhalten könnte den Ermittlern möglicherweise zusätzliche Spuren liefern.

Ermittlungen dauern an

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Polizei Salzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet aktuell Spuren aus. Ob es Hinweise auf die Täter gibt oder ob ähnliche Fälle in der Region bekannt sind, wurde bislang nicht mitgeteilt. Die Beamten setzen ihre Untersuchungen fort.

(kurier.at, msim)  | 

Kommentare