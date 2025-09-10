Hallein: Einbrecher plündern nicht nur Wohnung, sondern auch Kühlschrank
In Hallein kam es zwischen dem 7. und 9. September 2025 zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses.
Unbekannte sollen in die Wohnung eingedrungen sein, während die Besitzer im Urlaub waren. Den Ermittlungen zufolge wurde eine Terrassentür aufgebrochen, um Zugang zur Wohnung zu erlangen.
Täter konsumierten Lebensmittel am Tatort
Die mutmaßlichen Einbrecher haben laut Polizei Bargeld und Schmuck in noch nicht bezifferter Höhe entwendet. Eine Besonderheit des Falls: Die Unbekannten sollen sich während des Einbruchs Zeit genommen haben, um vor Ort diverse Getränke und Lebensmittel zu konsumieren. Dieses Verhalten könnte den Ermittlern möglicherweise zusätzliche Spuren liefern.
Ermittlungen dauern an
Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Polizei Salzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet aktuell Spuren aus. Ob es Hinweise auf die Täter gibt oder ob ähnliche Fälle in der Region bekannt sind, wurde bislang nicht mitgeteilt. Die Beamten setzen ihre Untersuchungen fort.
