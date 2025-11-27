Urlaubs-Albtraum: Touristen sehen zu, wie Koffer im Meer versinken

Mehrere Videos desselben Vorfalls – aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt – verbreiten sich derzeit rasant in den sozialen Medien . Sie zeigen eine surreale Szene: Fassungslos schauen Touristen einer Fähre aus den Fenstern, während ihr Gepäck über Bord geht und im offenen Meer davontreibt. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Während einer Fährüberfahrt zwischen den thailändischen Urlaubsinseln Koh Tao und Koh Samui geriet das Schiff in heftigen Wellengang. Wie The Nightly berichtet, tauchte der Bug zeitweise vollständig unter Wasser. Passagieren zufolge, musste der Kapitän ein abruptes Wendemanöver machen, um einer besonders hohen Welle auszuweichen.

Dadurch wurden dutzende Koffer und Rucksäcke , darunter auch wichtige Dokumente wie Reisepässe, über Bord geschleudert. Die Gepäckstücke, die auf dem Außendeck offenbar nicht ausreichend gesichert waren, trieben ins offene Meer hinaus.

Die Touristen konnten nur hilflos zusehen. Einige zückten ihre Smartphones, hielten das ungewöhnliche Geschehen auf Video fest und veröffentlichten es auf TikTok.

Gab es eine Entschädigung?

Eine der Reisenden an Bord, Alice Zamparelli, teilte die Aufnahmen mit dem Hinweis, dass ihr Gepäck aufgrund "inkompetenter Besatzungsmitglieder" verloren gegangen sei. Nach einer fünfstündigen Diskussion erhielt sie eine Entschädigung von 50.000 Thai-Baht (rund 1.300 Euro). Diese wurde jedoch nicht allen Touristen angeboten. Zamparelli sei einfach nur "sehr hartnäckig" gewesen. Andere Urlauber gingen leer aus oder verpassten sogar ihren Anschlussflug.

Über eine Stunde lang versuchten Besatzungsmitglieder, die Koffer aus dem Wasser zu fischen und zurück an Bord zu holen – ohne Erfolg.