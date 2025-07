Fähre vor Bali gekentert: Über 30 Menschen vermisst

Vor der indonesischen Insel Bali ist eine Fähre mit Dutzenden Passagieren und Fahrzeugen an Bord gekentert. Das Schiff sei am späten Mittwochabend aus dem Hafen von Ketapang auf der Nachbarinsel Java ausgelaufen und habe rund 20 Minuten später ein Notsignal gesendet, sagte Wahyu Setiabudi, Koordinator der örtlichen Such- und Rettungsstation.

Die Fähre war auf dem Weg zum Hafen von Gilimanuk auf Bali. Laut Medienberichten gibt es zumindest vier Tote, 29 Überlebende wurden bislang gefunden.