Wollte Straße überqueren: Bub (†12) von Schulbus erfasst – tot

In Rockland (Maine) trauert die Gemeinde um Brayden Callahan, der am 21. November gegen 14:20 Uhr von einem Bus überrollt und getötet wurde. Der Bub war zwölf Jahre alt.

Schwere Verletzungen Laut der Polizei von Rockland, verließ Callahan zum Zeitpunkt des Unfalls gerade einen Bus und überquerte die Straße, als er von dem Bus überrollt wurde. Der Bub erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Laut dem Polizeibericht habe der Lenker nicht auf die Straße geachtet und sei abgelenkt gewesen. "Es ist wie ein schlimmer Albtraum, aus dem wir leider nicht aufwachen können", sagte Peggy DeVarney, die Großmutter des Verstorbenen, gegenüber dem Fernsehsender WGME.

An der Kreuzung, an der der Bub getötet wurde, legten Menschen Blumen und Kuscheltiere ab. "Es tröstet mich, dass wir damit nicht allein sind", sagte DeVarney, die "so glücklich" sei, dass so viele Menschen an ihren verstorbenen Enkel denken. Megan Callahan, die Tante des Zwölfjährigen, richtete ein GoFundMe-Spendenkonto ein, um Geld für die Begräbniskosten zu sammeln. Bisher wurden mehr als 32.000 US-Dollar (circa 27.600 Euro) gesammelt.