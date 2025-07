In Florida durchlebt eine Familie zurzeit die schlimmste Zeit ihres Lebens: Am Sonntag wurde ein 5-Jähriger tot in einem Teich aufgefunden. Das Kind verschwand, während die Familie gerade in ihr neues Zuhause einzog.

Bub verschwand aus Küche Laut People hatte die Mutter von Jaylen Saintelien sich am Samstagnachmittag in einem Schlafzimmer um die Wäsche gekümmert, während der Bub in der Küche Pizza aß. Die Familie war gerade dabei, in ihr neues Haus zu ziehen, das sich am Magnolia Pond Circle befindet. Die Mutter sah zwischendurch nach ihm, doch als sie kurze Zeit später erneut in die Küche ging, war Jaylen verschwunden. Kurz darauf alarmierte die Familie die Einsatzkräfte, nachdem sie das Kind nicht finden konnten.

Leiche in Teich gefunden Die Beamten suchten das Gebiet um das Haus mit Drohnen ab, zudem wurde ein Tauchteam organisiert, das bis in die frühen Morgenstunden aktiv war. Am Sonntagmorgen fanden die Beamten Jaylens Leiche in einem Teich.