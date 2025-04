Bub (22 Monate) durch Wandspiegel gestorben: Mutter warnt Eltern

Die dreifache Mutter Lindsay Dewey teilte den erschütternden Unfall mit ihren 64.000 Instagram-Followern, um andere Eltern zu sensibilisieren. Ihr 22 Monate alter Sohn Reed kam ums Leben, weil ein unbefestigter Wandspiegel auf ihn gefallen war.

In den sozialen Medien berichtet die US-Amerikanerin über ihren Familienalltag, der von Kinderlachen, gemeinsamen Ausflügen und unbeschwerten Momenten geprägt ist, doch der Beitrag über den tragischen Tod ihres Sohnes überschattet die Fröhlichkeit.

Ungesicherter Wandspiegel auf Kleinkind gefallen Auf ihrem Instagram-Profil beschreibt die junge Frau, was geschah. Ein schwerer Wandspiegel, der jedoch nur an der Wand lehnte, wurde dem kleinen Reed zum Verhängnis. Dewey, die äußert bedacht darauf ist, das Haus kindersicher zu gestalten, sah nicht die Notwendigkeit, den Spiegel an der Wand zu verankern, da sie sich sicher war, ihre Kinder hätten nicht die Kraft, den massiven Einrichtungsgegenstand zu bewegen. "Nicht in einer Million Jahren hätten wir gedacht, dass unser Spiegel, den wir seit über einem Jahr an derselben Stelle haben, unseren Kindern das Leben nehmen würde", scheibt die trauernde Mutter in einer Instagram-Story.

Sie erklärt, dass ihr Sohn offenbar eine Saugnapfschüssel (spezielles Geschirr für Babys und Kleinkinder) an dem Spiegel befestigt hatte und diese wieder abziehen wollte, während sie nur wenige Meter entfernt das Abendessen zubereitete. Dabei geschah die Tragödie: Der schwere Spiegel ist gekippt und auf ihren Sohn gefallen. Nachdem sie den Aufprall gehört hatte, hob sie den Spiegel "innerhalb von 5 Sekunden" von Reed weg.

Schädel durch Aufprall gebrochen Sie fährt fort: "In der Sekunde, in der ich ihn hochhob, schaute ich ihn an, um zu sehen, ob es ihm gut ging, und er lag mit offenen Augen da, aber er weinte nicht, und ich war erleichtert und dachte, dass es ihm gut ging, dass er nur unter Schock stand oder so ... aber nein ... er war nicht der Reed, den ich kannte. Anhand seines Verhaltens wusste ich sofort, dass etwas SEHR falsch war und dass es ernst war, aber wir hätten nie erwartet, dass es so ernst sein würde, dass er es nicht überleben würde. Der Spiegel hat seinen Kopf genau getroffen und seinen Schädel gebrochen - was offensichtlich eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung verursacht hat."

Trotz der schnellen Reaktion von Dewey sowie rascher medizinischer Versorgung verstarb ihr 22 Monate alter Sohn an den Folgen der Verletzung.

Warnung an alle Eltern Das Unglück ereignete sich bereits Ende Februar, doch die junge Mutter und ihr Ehemann Eric Dewey stehen noch immer unter Schock und überlegten lange, ob sie damit an die Öffentlichkeit gehen sollen. "Wir teilen dies nur mit, weil wir nicht wollen, dass das jemandem passiert", erklärt sie. Fassungslos fährt sie fort, dass sie die Art von Mutter ist, die Kindersicherungen an Fenstern, Toren und Türen anbringt, Kindermonitore installiert und Kommoden an den Wänden verankert. "Es tut also noch mehr weh, wenn das einer Familie (uns) passiert, die so sehr versucht, ihre Kinder zu schützen", beklagt sie.