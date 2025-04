Amöbe ins Gehirn gelangt: Bub (1) stirbt nach Schwimmbad-Besuch

Ein 16 Monate alter Bub, Michael Alexander Pollock, ist am 4. September 2023 an einer Infektion mit der seltenen Amöbe Naegleria fowleri verstorben. Nun wurde der Abschlussbericht der Gesundheitsbehörden veröffentlicht, welcher einen Schwimmbad-Besuch für den Tod verantwortlich macht.

Tod nach Wasserpark-Besuch Laut CNN erfolgte die Infektion vermutlich am 26. August 2023, als der Bub im Kinder-Pool des "Country Club of Little Rock" im US-Bundesstaat Arkansas planschte. Zwei Tage nach dem Wasserpark-Besuch entwickelte Michael hohes Fieber und schwere Magenprobleme, weshalb er auch ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Trotz medizinischer Behandlung verschlechterte sich sein Zustand rapide, und er verstarb wenige Tage später.

Abschlussbericht: Gesundheitsverstöße Untersuchungen des Arkansas Department of Health ergaben, dass das Planschbecken des Country Clubs mehrere Gesundheitsverstöße aufwies, darunter eine defekte Chlor-Anlage, die dazu führte, dass das Wasser unzureichend desinfiziert wurde. Auch überschrittene pH-Werte und unzureichende Wartungsarbeiten förderten damit das Wachstum der aggressiven Amöben-Art.

Amöbe durch die Nase ins Gehirn Naegleria fowleri ist eine Amöbe, die in warmem Süßwasser vorkommt und durch die Nase in den Körper und ins Gehirn gelangen kann, was zu einer seltenen, aber fast immer tödlichen Infektion führt. Typische Symptome sind etwa Veränderungen des Geruchs- oder Geschmackssinns,

Kopfschmerzen,

Genickstarre,

Übelkeit,

Erbrechen und Verwirrtheit. In den USA werden jährlich etwa drei Fälle gemeldet.

Bad musste geschlossen werden In einem Schreiben an den Country Club stellte das Gesundheitsamt fest, dass die Anlage unter diesen Bedingungen nicht hätte betrieben werden dürfen. Nach dem Vorfall wurde der Poolkomplex des Country Club of Little Rock für den Rest der Saison geschlossen, um weitere Risiken zu vermeiden.

Michaels Mutter hat seit dem Tod ihres Sohnes keine Familienfotos mehr in den sozialen Netzwerken geteilt. Davor war sie sehr aktiv. Ob sie rechtliche Schritte einleitet, ist nicht bekannt.