Dreijähriger trieb bewusstlos in Kitzbüheler Schwimmbad

Ein Dreijähriger ist am Donnerstag bewusstlos im Becken eines Schwimmbades in Kitzbühel in Tirol getrieben. Der Bub war laut Polizei zuvor in einem unbeobachteten Moment in das rund eineinhalb Meter tiefe Becken gesprungen und hatte sich nach kurzer Zeit nicht mehr über Wasser halten können und das Bewusstsein verloren.