Innsbruck zieht Bremse bei Richtwertmieten in 2.500 Wohnungen

Rund 2.500 Wohnungen der städtischen Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) unterliegen dem Richtwertmietzins. Mieten in solchen Wohnungen steigen gerade im Zuge der Teuerung deutlich an. Auf Bundesebene waren zuletzt die Verhandlungen über eine Mietpreisbremse in diesem Sektor zwischen ÖVP und Grünen gescheitert.

In der Tiroler Landeshauptstadt hat sich nun eine Allianz aus GrĂĽnen, FPĂ– und SPĂ– gebildet, um die MaĂźnahme nun zumindest in den betroffenen Gemeindewohnungen umzusetzen. Statt 8,6 Prozent wird der Mietzins heuer nur um zwei Prozent angehoben.

Stufenweise Anhebung

Das hat der Stadtsenat am Donnerstag auf Initiative von BĂĽrgermeister Georg Willi mit den Stimmen der GrĂĽnen, von FPĂ– und SPĂ– per Umlaufbeschluss fixiert. Man folge damit dem Modell aus Graz, hieĂź es in einer Aussendung. Konkret bedeute das: Der Mietzins bei IIG-Wohnungen wird mit 1. Mai nur um zwei Prozent angehoben, bis 2026 folgt eine schrittweise Anhebung um weitere vier Prozent.