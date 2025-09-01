Tödlicher Sturz: Bub (†12) stirbt nach Unfall auf Spielplatz

Im englischen Winsford trauert eine Familie um ihren zwölfjährigen Sohn Logan Carter. Der Bub war am 29. August auf einem Spielplatz, als er bei einem Sturz ums Leben kam.

Wie BBC berichtet, ereignete sich der Unfall kurz nach 18 Uhr, wie die Polizei von Cheshire bestätigte. Laut den Beamten soll er von einem der Spielgeräte gefallen sein und sich schwer verletzt haben. Die Rettungskräfte versuchten, den Bub wiederzubeleben, doch Carter verstarb noch am Spielplatz.

Spendenkonto eingerichtet

Der Zwölfjährige soll laut seiner Familie jeden Tag "lebenswert" gemacht haben. "Jeder wollte dort sein, wo Logan war. Er war ein kleiner Junge, der so voller Leben war und alle zum Lachen bringen wollte", heißt es in einem weiteren Statement.

Für die Familie Carter wurde ein GoFundMe-Spendenkonto nach dem Tod ihres Sohnes eingerichtet, um die Beerdigungskosten decken zu können. Es wurden bisher mehr als 13.000 britische Pfund (ca. 15.000 Euro) gesammelt.