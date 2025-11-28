Die Preise für ein Häferl Glühwein sind auf Wiens Christkindlmärkten im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Am Rathausplatz kostet der günstigste Punsch mittlerweile stolze 5,50 Euro. Zum Vergleich: 2017 lag der Durchschnittspreis für ein Häferl des alkoholhaltigen Heißgetränks noch bei 3,70 Euro.

Doch es geht noch wesentlich teurer: Auf einem Mini-Weihnachtsmarkt in München wird Glühwein sogar um 18 Euro pro Tasse angeboten.