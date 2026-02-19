Die 21-jährige Brianna L. Mohr hatte eine großes Talent für Fotografie und liebte es, in der Natur Zeit zu verbringen. Am 12. Februar ging sie mit ihrem Hund am Berg Mount Marcy in Keene, Essex County, wandern. Doch von ihrem Unglück kam die junge Frau nicht mehr nach Hause. Mohr ist während der Wanderung gestorben.

Frau rutschte von Pfad ab Wie die Polizei von New York in einer Pressmitteilung berichtet, ging gegen 15 Uhr ein Notruf ein, der die Forstbeamten über eine Wanderin und ihren Hund in Notlage am Mount Marcy informierte. Die Beamten machten sich auf dem Weg zum Gipfel und leiteten eine großngelegte Suchaktion auf dem 1.615 Meter hohen Berg nach Mohr ein. Die 21-Jährige aus Brick (New Jersey) soll weiteren Medienberichten zufolge während ihrer Wanderung gestürzt und vom Pfad abgekommen sein. Weder sie noch ihr Hund konnten zurück zum Wanderweg finden.

Einsatzkräfte fanden Frau erst nach 6 Stunden Sechs Stunden lang wartete Mohr auf Hilfe, erst gegen 21 Uhr konnten die Förster die US-Amerikanerin und ihren Hund finden. Während der Vierbeiner unverletzt blieb, zeigte Mohr keine Lebenszeichen mehr. Die junge Frau wurde in der Nähe des Gipfels für tot erklärt. Die Autopsie am 14. Februar im Glens Falls Hospital zeigte, dass Mohr an Unterkühlung verstorben ist. Die Wanderung am Mount Marcy wird im Winter als potenziell gefährlich eingestuft.

Die Temperaturen sollen am 12. Februar in Keene zwischen minus acht und minus 20 Grad Celsius gelegen haben.

Familie und Freunde nehmen Abschied Brianna L. Mohr teilte Bilder ihrer Wanderungen gerne auf Instagram und begeisterte mit ihren atemberaubenden Landschaftsfotos. Unter zahlreichen Beiträgen verabschieden sich Freunde der 21-Jährigen. Ihre Mutter, Stephanie West, teilte auf Facebook ein Foto mit ihrer Tochter und kommentierte: "Ich bin so verloren."