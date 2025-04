Die 26-Jährige wanderte mit ihrem Freund Connor Quinton am 23. März auf dem Makaleha Falls Trail in Kapaa, als das Unglück seinen Lauf nahm. "Sie hörten ein wirklich lautes Geräusch", sagte der Vater der Verstorbenen, Sal Buzzetta, gegenüber ABC 10 News. "Er (Anm. d. Red.: Connor Quinton) schaute nach oben, konnte aber nicht herausfinden, woher das Geräusch kam. Innerhalb einer Sekunde passierte es, der Felsen löste sich aus einiger Höhe, dann landete er auf ihr."

Quinton konnte Buzzetta aus dem Wasser unterhalb des Wasserfalls ziehen, wo sie wanderten. Der US-Amerikaner hatte aber keinen Handyempfang, um einen Notruf abzusetzen. Er lief fast fünf Kilometer, um Hilfe zu holen.

Die Ersthelfer fanden die Frau bewusstlos und mit einer blutenden Kopfwunde am Fuße des Wasserfalls. Sie wurde mit dem Flugzeug in das Wilcox Memorial Hospital und anschließend in das Queen's Medical Center in Honolulu gebracht. Doch jede Hilfe kam zu spät: Gianna Buzzetta verstarb am 24. März an ihren Verletzungen.