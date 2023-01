Vietnam startet ins Jahr der Katze, China ins Jahr des Hasen

Auch in anderen Ländern Asiens startet am Wochenende das neue Jahr, so etwa in China. Dort beginnt allerdings das Jahr des Hasen.

W√§hrend Vietnam die meisten Tierkreiszeichen mit seinem gro√üen Nachbarn teilt, ist dies beim Hasen anders. Es gibt verschiedene Theorien dazu, warum Peking das Langohr und Hanoi gleichzeitig das Samtpf√∂tchen feiert. Manche verweisen auf mythologische Unterschiede, andere auf eine Verwechslung aufgrund sprachlicher √Ąhnlichkeiten.

Ein gutes "Jahr des Tigers" f√ľr den Bestand in freier Wildbahn

Am Samstag endet somit auch das Jahr des Tigers im asiatischen Mondjahr, was die Naturschutzorganisation WWF dazu veranlasst hat, eine Bilanz zum Bestand der Gro√ükatze zu ziehen: Dank zahlreicher Artenschutzprojekte und des unerm√ľdlichen Einsatzes gegen die Wilderei ist die Zahl seit dem letzten Tiger-Jahr weltweit gestiegen - von 3.200 wild lebenden Exemplaren im Jahr 2010 auf rund 4.500 im Jahr 2022, hie√ü es am Freitag in einer Aussendung.