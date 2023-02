Verzweifelte Suche: Uhu ist entkommen

Das derzeit extrem kalte Wetter in New York erschwerte das Vorhaben zus├Ątzlich. In der Nacht auf Samstag fiel die Temperatur zeitweise auf minus15 Grad. Vogelexperte David Barrett sagte dem Sender ABC7, Flaco sollte zwar in der Lage sein, mit der K├Ąlte fertig zu werden. Nach einem Jahrzehnt in Gefangenschaft fehle ihm allerdings m├Âglicherweise die F├Ąhigkeit, allein in freier Wildbahn Beute zu fangen. Deshalb m├╝sse er gerettet und gef├╝ttert werden.

Was, wenn er angreift?

Tats├Ąchlich gibt es immer wieder Berichte ├╝ber aggressive Uhus, die Menschen attackieren. 2015 terrorisierte ein Uhu in den Niederlanden rund 50 B├╝rger, weshalb ihn die Medien "Terror-Uhu" tauften. Das Tier griff laut Berichten lautlos von oben an. Es hinterlie├č viele seiner Opfer blutig und zerschrammt. Ein Jogger erwischte es besonders schlimm: Er trug sechs Wunden am Kopf davon.