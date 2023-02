Wer hat den Ballon geschickt?

Nun also doch kurzer Prozess. Nachdem ein Spionage-Ballon aus China tagelang √ľber die USA dahinschwebte, wurde er gestern vom US-Milit√§r abgeschossen. Stellt sich aber die Frage, warum die Chinesen einen Ballon schicken. Schlie√ülich gibt es Spionagesatelliten.

Angeblich haben Ballons laut Experten einige Vorteile gegen√ľber anderen Aufkl√§rungsmitteln. Sie k√∂nnen bestimmte Orte √ľber einen l√§ngeren Zeitraum besser beobachten als Spionagesatelliten. Die haben in ihrer Erdumlaufbahn nur ein gewisses Zeitfenster, um einen milit√§risch interessanten Ort zu beobachten.

Ein Versuchsballon?

Mag ja sein. Aber sie k√∂nnen eben auch sehr leicht abgeschossen werden. M√∂glich also, dass in Peking jemand das US-Milit√§r f√ľr besonders dumm h√§lt, weil man dachte, die Amerikaner w√ľrden nichts merken. Oder das Ganze war eine Art Versuchsballon, um zu sehen, was so passiert. Interessant w√§re auch zu wissen, ob Chinas gro√üer Oberboss Xi Jinping den Flug anordnete oder nicht.

Stellt sich die Frage: Wie geht es nun weiter im chinesisch-amerikanischen Verh√§ltnis? Denn das Verh√§ltnis ist ohnedies angespannt. Wegen Taiwan, wegen Chinas Haltung zu Russland im Ukraine-Krieg und √ľberhaupt wegen der strategischen Konkurrenz beider Gro√üm√§chte im pazifischen Raum.

Entspannung war geplant

Xi Jinping und US-Pr√§sident Joe Biden haben beim G-20-Gipfel in Indonesien Ende vergangenen Jahres eigentlich ausgemacht, die Beziehungen mit regelm√§√üigen bilateralen Treffen zu beruhigen. Daf√ľr sollte jetzt US-Au√üenminister Blinken China besuchen. Wegen der Ballon-Aff√§re wurde der Besuch jedoch verschoben ‚Äď aber nicht abgesagt. Das ist ein wichtiges diplomatisches Signal.

F√ľr Chinas Regierung ist Blinkens Verschiebung freilich ein R√ľckschlag. Sie erfolgt nach langen Bem√ľhungen chinesischer Beamter, die Beziehungen beider L√§nder zu verbessern. Peking k√§mpft mit den Folgen seiner Null-Covid-Politik, die es international stark isoliert hat. Die chinesische Wirtschaft ist geschw√§cht, hinzu kommt eine Immobilienkrise.

Oder ein Luft-Torpedo?

China braucht ausländische Investitionen. Der Ballon-Vorfall passt da nicht dazu. Hat also jemand in Peking die vorsichtige Annäherungspolitik der vergangenen Wochen torpediert?

Dazu kommt noch etwas anderes. ‚ÄěDieser Vorfall st√§rkt definitiv die Karten der Vereinigten Staaten‚Äú, sagt etwa Geheimdienstexpertin Heather McMahon gegen√ľber Politico. ‚ÄěJedes Mal, wenn eine Spionageaktion offengelegt wird, gibt das der Nation, die Opfer der Aktion wurde, einen Vorteil.‚Äú

Angesichts der Peinlichkeit der Aff√§re f√ľr China k√∂nnte es den USA nun leichter fallen, Vorteile aus der ganzen Aff√§re zu ziehen. ‚ÄěWenn Blinken nun kommen w√ľrde, dann w√§ren Xi und die Chinesen sehr besch√§mt, w√§ren dankbar, dass er kommen w√ľrde, und w√ľrden das Ganze hinter sich bringen wollen‚Äú, erg√§nzt Danny Russel, China-Experte in Regierung von Barack Obama.

Klingt schl√ľssig. Fazit: Entweder hat Xi Jinping einen schweren diplomatischen Fehler begangen oder jemand in Peking arbeitet gegen ihn.