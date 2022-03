Verfahren gegen Prinz Andrew wegen Missbrauchsvorwurfs offiziell eingestellt

Nach Leistung einer Zahlung an die Kl√§gerin ist das Zivilverfahren gegen den britischen Prinzen Andrew wegen sexuellen Missbrauchs offiziell vom Gericht abgewiesen worden. Ein Bundesrichter in New York unterzeichnete am Dienstag eine "Vereinbarung √ľber die Einstellung des Verfahrens" zwischen dem zweiten Sohn von K√∂nigin Elisabeth II. und Kl√§gerin Virginia Giuffre.

Die beiden Parteien hatten sich vergangenen Monat auf eine Summe geeinigt, um Prinz Andrew die Peinlichkeit eines öffentlichen Gerichtsverfahrens zu ersparen. Der Vereinbarung zufolge sollte ein Antrag auf Klageabweisung eingereicht werden, sobald Giuffre "die Zahlung erhalten hat". Die 38-Jährige hatte den Prinzen beschuldigt, sie im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben.

Sie hatte den Prinzen laut eigenen Angaben durch den US-Milliard√§r und Sexualstraft√§ter Jeffrey Epstein kennengelernt, der Verbindungen zu zahlreichen Gr√∂√üen aus Politik und Gesellschaft wie dem fr√ľheren US-Pr√§sidenten Bill Clinton und Donald Trump sowie Microsoft-Gr√ľnder Bill Gates unterhielt. Epstein wurde 2019 tot in seiner Gef√§ngniszelle in den USA gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

12 Millionen Pfund

Der heute 61-j√§hrige Prinz wurde indessen nie strafrechtlich belangt und hatte die Vorw√ľrfe stets bestritten. Die Zeitung "Daily Telegraph" berichtete, dass Andrew zehn Millionen Pfund (zw√∂lf Millionen Euro) an Giuffre und zwei Millionen Pfund an eine Wohlt√§tigkeitsorganisation f√ľr Opfer von Sexhandel zahlen sollte, um den Rechtsstreit beizulegen.

Im J√§nner hatte das britische K√∂nigshaus Andrew seine milit√§rischen Ehrentitel sowie seine verbleibenden karitativen Funktionen entzogen. Nach einem missgl√ľckten TV-Interview 2019 hatte sich Andrew aus dem √∂ffentlichen Leben zur√ľckgezogen.