Orgien und Gerichtsverfahren: Andrew, der Skandal-Prinz

Nach weiteren „nicht standesgemäßen“ Verhältnissen traf der Skandal-Prinz 1985 auf einer Dinnerparty die Offizierstochter Sarah „Fergie“ Ferguson, eine entfernte Nachfahrin des ehemaligen Königshauses der Stuarts, die er ein Jahr später heiratete. Am Tag der Hochzeit verlieh ihm die Königin den Titel eines Duke of York. Der Ehe entsprangen zwei Töchter, doch geriet sie schon nach wenigen Jahren in die Krise, nachdem „Fergie“ allzu oft mit anderen Männern gesichtet wurde. 1992 kamen noch dazu Fotos in die Presse, auf denen der Finanzberater John Bryan in Saint-Tropez die Zehen der dürftig bekleideten Herzogin von York küsste.

Ehe scheiterte an Exzessen

Die Ehe scheiterte nicht nur an „Fergies“, sondern auch an Andrews Exzessen. Bereits 1994, also lange vor Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe, veröffentlichte der Windsor-Biograf Nicholas Davies die Aussagen junger Frauen, denen der Prinz offenbar zeigen wollte, dass man sich als Royal alles erlauben könne: „Andrew legte unter dem Esstisch eine Hand auf die Schenkel der Mädchen, zwickte sie in den Po und grapschte nach ihrem Busen.“

Nach der Scheidung hörten die Peinlichkeiten des Paares nicht auf: Sarah bot im Jahr 2010 einem angeblichen Geschäftsmann an, ihm für 500.000 Pfund einen Kontakt zu ihrem Ex-Mann Andrew zu vermitteln, der damals als Botschafter des Königshauses für Handelsfragen tätig war. „Sie werden das Zehnfache zurückbekommen“, versprach „Fergie“ und streifte sogleich die Anzahlung in Höhe von 40.000 Pfund in bar ein. Blöd nur, dass der Geschäftsmann in Wahrheit ein Undercover-Reporter der Zeitung News of the World war und das auf Video festgehaltene „Angebot“ in allen Fernsehkanälen lief.