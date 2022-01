Von echten und falschen Dienstmännern

Also bleibt auch die Geschichte, die der Wiener Satiriker Roda Roda dereinst niederschrieb, nur eine Anekdote aus vergangenen Zeiten: Er erzählt darin vom Dienstmann Nr. 404, der seinen Standplatz an der Aspernbrücke hatte. Das Außergewöhnliche an diesem Transporteur war, dass er blind war. Da Roda Roda wissen wollte, wie man mit einer solchen Behinderung Botendienste durchführen könne, verwickelte er ihn in ein Gespräch. Es ginge schon, sagte der brave Mann, er kannte sich ja gut aus in Wien, von früher her, als er noch sehen konnte. „Und wenn’s einmal eine ganz schwierige Adress’ is, so nimm i ma halt an Dienstmann, und der führt mi hin“.

