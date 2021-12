Unsere großen Ärzte

Fast ein Viertel der schwangeren Frauen war damals einer geheimnisvollen Krankheit erlegen, der Semmelweis auf den Grund ging: Ärzte und Studenten, die in der Prosektur gearbeitet hatten, übertrugen das tödliche Leichengift auf Schwangere, worauf diese am Kindbettfieber starben. Semmelweis erkannte die Notwendigkeit der Desinfektion der ärztlichen Hände und wurde damit zum „Retter der Mütter“. Doch er sollte die Folgen seiner beispiellosen Entdeckung nicht erleben. Er starb, nur 46 Jahre alt, in geistiger Umnachtung.

Theodor Billroth ging als der bedeutendste Chirurg in die Geschichte der Medizinischen Schule ein. Der auf der deutschen Insel Rügen geborene Arzt – nebenbei auch ein begnadeter Musiker aus dem Kreis um Johannes Brahms – entwickelte in Wien völlig neue Operationstechniken, er entfernte zum ersten Mal Teile des Magens und rettete damit vielen an Krebs erkrankten Patienten das Leben. Billroth verbesserte die Operationsmethoden an Leber, Milz, Harnblase, Gebärmutter und den Eierstöcken. Seine Techniken gehören heute noch als „Billroth I, II, III“ usw. zum Standardrepertoire jedes Chirurgen.

Millionen Menschen verdanken dem aus Baden bei Wien stammenden Arzt Karl Landsteiner ihr Leben. Durch die Entdeckung der Blutgruppen (A, B, AB, 0) wurden am Beginn des 20. Jahrhunderts die Grundlagen der modernen Medizin geschaffen, als er im Alter von 33 Jahren in seinem Labor erkannte, dass Blut nicht gleich Blut ist. Ein Großteil der Patienten war bis dahin mit dem „ausgetauschten Blut“ auf rätselhafte Weise verstorben, jetzt erst konnten lebensrettende Bluttransfusionen durchgeführt werden.