Platin-Thronjubiläum: 70 Jahre Queen

Die Queen wird viel Kraft brauchen, sollte sie all die Feiern aus Anlass ihres 70-jährigen Thronjubiläums über sich ergehen lassen. Viel hängt vom Verlauf der Omikron-Variante ab, die in Großbritannien besonders heftig wütet. Geplant sind Festzüge, Konzerte, Partys, Pferderennen und Musikparaden, an denen Zehntausende Menschen teilnehmen. Das tatsächliche Datum für die Feierlichkeiten wäre der 6. Februar, aber die Briten feiern ihre Königin wie immer witterungsbedingt erst in den ersten Junitagen.

London, 6. Februar 1952. In der britischen Metropole spricht sich wie ein Lauffeuer herum, dass der überaus populäre König George VI verstorben ist. Sein Kammerdiener fand ihn auf seinem Landsitz Sandringham House in Norfolk morgens um 6.30 Uhr tot in seinem Bett auf. Der 56-jährige Monarch, der zeit seines Lebens Kettenraucher war, litt an Lungenkrebs und Arteriosklerose.