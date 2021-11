Der mysteriöse Tod des Robert Maxwell

Und immer wieder findet der Name Maxwell in die Schlagzeilen. Im 20. Jahrhundert war es der Medientycoon Robert Maxwell, der drauf und dran war, der weltweit mächtigste Zeitungsverleger zu werden, jedoch auf mysteriöse, bis heute nicht restlos geklärte Weise ums Leben kam. Nun ist es seine Tochter Ghislaine Maxwell, die in den USA vor Gericht steht, weil sie dem Investmentbanker Jeffrey Epstein minderjährige Mädchen zuspielte, die dieser und seine Freunde – darunter Prinz Andrew von Großbritannien – missbraucht haben sollen.