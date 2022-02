USA: Vermisstes Mädchen wurde lebend unter Kellertreppe versteckt

Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden hat die Polizei im US-Bundesstaat New York die sechsjährige Paislee Shultis lebend in einem improvisierten Geheimversteck unter der Kellertreppe im Haus ihres Großvaters gefunden. Das Mädchen sei in "guter Verfassung" gewesen, heißt es. Im Verdacht stehen nun ihre leiblichen Eltern, die einst das Sorgerecht für ihre Tochter verloren hatten.

Zuvor hatten die Beamten einen anonymen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Kindes erhalten. Am Montag begannen sie dann, das Haus des Großvaters in der Kleinstadt Saugerties zu durchsuchen, erst nach mehr als einer Stunde fanden sie schließlich das Mädchen mitsamt seiner Mutter in einem geheimen, improvisierten Raum unter der Kellertreppe. Dort soll es "dunkel, feucht und eng" gewesen sein.