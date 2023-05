"Sie sind im Schlaf beinahe erstickt", erklärte der Polizist dem Mann, der wenige Sekunden zuvor noch am Steuer seines Autos geschlafen hatte, warum er da sei. Ein besorgter Bürger habe ihn dort am Parkplatz laut schnarchen sehen. "Ich leide an einer Schlafapnoe. Es tut mir leid", versuchte Matthew Reilly, sich aus der Affäre zu ziehen.

Das Problem: Während seines Nickerchens hielt er eine Crack-Pfeife in der Hand. Das ist dem Polizeibeamten nicht entgangen. "Sie halten eine Crack-Pfeife in der Hand", wird Reilly vom Polizisten erinnert.

