811.000 Haushalte und Betriebe in USA wegen Sturm ohne Strom

Es war nicht das erste Mal, dass Wind und K√§lte f√ľr Stromausf√§lle in den USA sorgten: Extreme K√§ltewellen hatten in den vergangenen Wintern weite Teile der USA lahmgelegt. Im Februar 2021 hatten Millionen Menschen in Texas und anderen US-Staaten tagelang keinen Strom, Wasser und Heizung. Im Dezember 2022 f√ľhrte extreme K√§lte in weiten Teilen des Ostens zu umfangreichen Ausf√§llen in Strom- und Erdgasnetzen.

‚ě§ Mehr lesen: Winter-Wahnsinn in den USA: Mehr als 50 Todesopfer