Winter-Wahnsinn in den USA: Dutzende Opfer, Millionen ohne Strom

Der Bezirk hatte fĂŒr BĂŒrgerinnen und BĂŒrger ein Fahrverbot verhĂ€ngt. Zila Santiago hatte GlĂŒck: Gegen 5 Uhr Ortszeit gelang mit Hilfe eines Schneepflugs die Rettung der Familie.

Chaos in weiten Teilen des Landes

Dramatische Szenen wie diese waren in der Region rund um die Großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada am Weihnachtswochenende keine Seltenheit. Ein heftiger Wintersturm zog ĂŒber die USA, sorgte in weiten Teilen des Landes fĂŒr Chaos und forderte Dutzende Todesopfer. Die Temperaturen lagen in vielen Regionen im zweistelligen Minusbereich.