USA vor kältestem Heiligen Abend aller Zeiten

Ein arktischer Sturm hat am Samstag weite Teile der USA erfasst und zu tausenden Flugausfällen, Blackouts bei der Stromversorgung und zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Für mehrere Städte von Pennsylvania bis Georgia sagte der Wetterdienst den kältesten Heiligen Abend aller Zeiten voraus. In einigen Landesteilen wurden Temperaturen von bis zu minus 40 Grad erwartet. Für den Bundesstaat New York wurden mehr als 90 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt.

Von der kanadischen bis zur mexikanischen Grenze und von Küste zu Küste waren nach Angaben des Wetterdienstes insgesamt rund 240 Millionen Menschen von Winterwarnungen betroffen. Die arktische Kälte in Verbindung scharfen Winden und starkem Schneefall richtete verheerende Schäden im Stromnetz, auf den Straßen und im kommerziellen Flugverkehr an. Laut dem Flugverfolgungsdienst FlightAware wurden am Samstag mindestens 3741 Flüge in den USA gestrichen. Es gab zudem mehr als 10.000 Verspätungen.