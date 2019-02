USA: 79 Masern-Fälle allein im Jänner

Infektionen wurden in diesem Jahr bisher in New York und in Washington sowie in den Bundesstaaten Kalifornien, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, New Jersey, Oregon und and Texas registriert. Die meisten der Betroffenen waren nicht geimpft. 2012 waren in den USA 55 Masern-Erkrankungen gemeldet worden, im Jahr zuvor waren es 220 gewesen, im Jahr 2010 nur 63.

Ein beträchtlicher Anteil der Infektionen kommt in die USA, die einen strikten Impfnachweis vor Eintritt in Kindergarten, Schule etc. verlangen, "importiert" aus dem Ausland. 82 Personen brachten 2018 die Masern von Auslandsreisen in die USA. 2015 wurde ein Ausbruch rund um Vergnügungsparkbesucher (147 Erkrankte) auf eine einzige Indexperson zurückgeführt, welche die Viren von einer Fernreise mitgebracht hatte. Das Virus stammte ursprünglich aus den Philippinen.