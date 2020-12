Urbi et orbi: Papst rief zu Geschwisterlichkeit auf

Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft am Christtag die Bedeutung der Geschwisterlichkeit in Zeiten der Pandemie hervorgehoben. "In diesem historischen Augenblick, der von der ökologischen Krise und von schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Missverhältnissen gekennzeichnet ist, die durch die Pandemie des Coronavirus noch verschlimmert wurden, bedürfen wir mehr denn je der Geschwisterlichkeit", sagte der Papst.

Zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus sprach der Papst seine Weihnachtsbotschaft und spendete den Segen Urbi et orbi am Christtag in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast und nicht von der Loggia des Petersdoms aus wie üblich.