Drastischer Schritt: Papst ordnet Vatikan-Finanzen neu

Als besonderer Fluch erwies sich zuletzt eine Geschäftsimmobilie an der Londoner Sloane Avenue, die der Vatikan über Partnergesellschaften in mehreren Schritten seit 2014 und unter beträchtlichen Verlusten erwarb. Der Einsatz einschließlich der Ablösung von Hypotheken soll nach unterschiedlichen Recherchen einen mittleren dreiststelligen Millionenbetrag betragen. Zum Ärgernis wurde das Investment auch, weil in die Anlage offenbar Spenden flossen, die für caritative Zwecke gedacht waren. Inzwischen ermittelt die vatikanische Staatsanwaltschaft wegen Betrugs, Korruption und Geldwäsche.

Mit dem Londoner Immobilienhandel verbunden ist der Name von Enrico Crasso, in der Schweiz tätiger römischer Banker und zugleich Manager der maltesischen Fondsgesellschaft Centurion. Auch dort soll die Kirchenleitung laut italienischen Medienberichten mit 50 Millionen Euro beteiligt sein. Für beide Investments ordnete Franziskus nun an, der Vatikan müsse "so schnell wie möglich aussteigen oder wenigstens in einer Weise darüber verfügen, dass jedes Risiko einer Rufschädigung unterbunden wird".

Mit dem gleichen Schreiben, das auf den 25. August datiert und - ungewöhnlich für den Vatikan - als Faksimile publiziert wurde, teilte der Papst dem Kardinalstaatssekretär weitere Veränderungen mit: Die Verwaltung des gesamten Sondervermögens ist an das zentrale Wirtschaftsamt APSA zu übertragen; künftig hat seine Behörde in Finanzdingen die gleichen Antrags- und Verfahrenswege einzuhalten wie die anderen Kurienämter; das Wirtschaftssekretariat übt seine Kontrollfunktion auch über das Staatssekretariat aus. Letzteres ist ein delikater Punkt. Vor fünf Jahren gerieten darüber der damalige Substitut im Staatssekretariat, Angelo Becciu, und Kardinal George Pell als Chef des Wirtschaftssekretariats heftig aneinander.

Papst Franziskus stellt die Maßnahmen als Teil seiner Kurienreform dar, die den Leitungsapparat mehr auf den Dienst an der Glaubensverkündigung ausrichten soll. Unter dieser Rücksicht sei es "weder nötig noch opportun", dass sich das Staatssekretariat mit einer Finanzverwaltung befasst, die anderen Organen zugeordnet ist. In der gleichen Linie einer Entflechtung liegt auch, dass der Kardinalstaatssekretär seit September nicht mehr im Aufsichtsgremium der Vatikanbank IOR sitzt.