Unterwegs und doch daheim: Campingurlaub boomt durch Corona

Dirk Fehse, Gründer der Campingwagen-Vermietung "PaulCamper", spricht von einem Buchungsplus von 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH, erwartet für heuer "einen Ansturm auf deutsche Reiseziele von den Küstenregionen an Nord- und Ostsee bis hin zum Bodensee“. Weitere beliebte Destinationen - wohl auch für Österreicher - dürften der Gardasee oder die Küste Istriens sein.

Rechtzeitig reservieren

„Camping ist eine Urlaubsform, die in Zeiten von Corona als besonders sicher gilt", sagt Frers. "Camper reisen im eigenen Fahrzeug an, sind an der frischen Luft, haben auf dem Campingplatz genügend Abstand zu ihren Nachbarn und in ihren Wohnmobilen und Caravans einen eigenen Sanitärbereich. Camper sind also genauso autark und sicher wie zuhause.“