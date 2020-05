Urlaub heuer lieber im eigenen Land

Pünktlich zum verlängerten Pfingstwochenende kommt Bewegung in die Tourismuslandschaft. Österreichs Beherbergungsbetriebe haben mit 29. Mai grünes Licht zum Aufsperren bekommen. Wie die Sommersaison verlaufen wird, steht aber noch in den Sternen.

Erst die Hälfte

In einem ersten Schritt haben dieses Wochenende etwa die Hälfte der Betriebe gar nicht erst aufgesperrt. Das klingt dramatischer, als es ist, schließlich beginnt in vielen Regionen die Sommersaison traditionell erst Mitte Juni oder noch später. Schlicht deshalb, weil die Wintersaison gerade erst vorbei ist und vor dem Start in den Sommer noch Investitionen in die Infrastruktur und Häuser getätigt werden.

Gast aus eigenem Land

Die Hoffnung der Vermieter liegt heuer vor allem auf dem Gast aus dem eigenen Land. Von Bundeskanzler Kurz abwärts appellieren Politiker an die Bevölkerung, es ihnen gleich zu tun und dieses Jahr Urlaub in Österreich zu machen. Die Wirtschaftskammer rechnet vor, was es bringen würde, wenn 50.000 Paare einen Wochenendtrip in Österreich unternehmen würden: 65 Millionen Euro für Hotellerie, Gastronomie und Handel sowie knapp 800 zusätzliche Arbeitsplätze in Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben. Ob die Rechnung so aufgeht, bleibt abzuwarten.

Patriotisch und vorsichtig

Die Österreicher geben sich heuer jedenfalls patriotisch. Laut einer Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) würden knapp 40 Prozent der 1.000 Befragten selbst dann einen Urlaub in Österreich buchen, wenn die Grenzbalken in ganz Europa hochgehen. Nicht aus reinem Altruismus. So äußern 38 Prozent Bedenken betreffend der Rückreise im Falle einer Corona-Ansteckung oder Quarantäne. Fast jeden Dritten schreckt die Vorstellung ab, dass er am Urlaubsort einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen muss. Anders formuliert: aus Sicherheitsbedenken im eigenen Land bleiben.

„Generell traut man Österreich die besseren Hygienestandards zu, plus die Möglichkeit, schnell und einfach wieder nach Hause zu kommen“, sagt Markus Grazer von der Österreichischen Hoteliervereinigung.