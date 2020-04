Unerlaubten Gottesdienst gefilmt: Kroatische Journalisten attackiert

Das kroatische Journalistenverband (HND) protestierte wegen des Zwischenfalls und forderte, dass die Staatsspitze die Angriffe unmissverständlich verurteilt. "In Kroatien, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, ist offensichtlich die Jagdsaison auf Journalisten eröffnet und eine Stimmung der Lynchjustiz geschaffen worden, in der die Journalisten an allem schuld sind", hieß es in einer Mitteilung des HND.

Innenminister und Vizepremier Davor Bozinovic sowie die für die Medien zuständige Kulturministerin Nina Obuljen Korzinek haben den Angriff bereits verurteilt. Das Erzbistum Split-Makarska entschuldigte sich wegen des Priesters und distanzierte sich von dessen Positionen. Der Priester hatte schon am Palmsonntag trotz des Verbots einen Gottesdienst abgehalten und in Folge angekündigt, dies auch am Ostersonntag zu machen. " Ostern ist Ostern, eine Messe muss sein", sagte er laut Medien und erklärte das Coronavirus zu einem "amerikanischen Produkt".