Unbekannter grub Loch an Grab von deutschem Politiker Schäuble

Ein Unbekannter hat am Grab des deutschen Politikers Wolfgang Schäuble ein etwa 1,20 Meter tiefes Loch gegraben. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Unbekannte jedoch nicht bis zum Sarg des im Dezember verstorbenen CDU-Politikers vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Offenburg im badischen Ortenaukreis mitteilten.