Nach Tropensturm: Mindestens zwei Tote in Peking

Wegen des Starkregens und der Überschwemmungen wurden in der chinesischen Hauptstadt Zehntausende Personen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht. Mehr als 31.000 Menschen seien von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen, berichteten staatliche Medien am Montag. Auf beiden Flughäfen in Peking wurden in der Früh mehr als 180 Flüge gestrichen, Hunderte Flüge waren laut der Flugverfolgungs-App Flight Master verspätet. Während teils Rekordmengen an Regen fielen, steckten Züge über Nacht fest. Bahn-Mitarbeiter versorgten Reisende mit Lebensmitteln und Trinkwasser.

➤ Mehr lesen: Warum die Extremwettereignisse kein Zufall sind

Die starken Regenfälle setzten auch Teile der Provinz Shanxi unter Wasser. Bereits am Wochenende hatte der Taifun in der südlichen Provinz Fujian großflächige Überschwemmungen verursacht. Hunderttausende Menschen mussten deswegen ihre Häuser verlassen.