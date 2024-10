Bluttat: Unbekannte Täter erstachen Transpersonen in ihrem eigenen Haus

In Pakistan sind zwei transgeschlechtliche Menschen in einem Haus getötet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, drangen mindestens drei Täter in das Haus der Opfer in der Stadt Mardan in der konservativen Nordwestprovinz Khyber Pakhtunkhwa ein und erstachen sie mit einem Messer. Die Polizei ermittle nun zum Motiv. Zudem sei die Suche nach den flüchtigen Tätern eingeleitet worden.