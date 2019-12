Tödlicher Brand in Hochhaus: "Viele haben nur gefilmt statt geholfen"

Eine Gasexplosion hat einen Brand in einem zwölfstöckigen Wohnhaus in der Slowakei mit mindestens fünf Toten und mehr als 40 Verletzten ausgelöst. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatte sich die Explosion am Freitagmittag in einem der oberen Stockwerke ereignet, die Flammen breiteten sich danach rasch aus. Wie es zu der Tragödie kommen konnte, wird noch ermittelt.