Londons Feuerwehr: Schwere Mängel und Fehler im System

Die Chefin der Londoner Feuerwehr, Dany Cotton, hat am Freitag nach heftiger Kritik am Einsatz beim Grenfell-Desaster ihren vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Bei dem Feuer in einem Wohnturm im Londoner Stadtteil Kensington vor zweieinhalb Jahren waren 72 Menschen ums Leben gekommen. Cotton werde ihr Amt zum Jahresende niederlegen, hieß es in einer Mitteilung der London Fire Brigade.