Gefährliche "Kreatur" war ein letschertes Croissant

Den Einsatz wird der Tierschutzverein in Krakau garantiert nicht vergessen. Eine verängstigte Frau alarmierte den Verein in der polnischen Stadt, weil eine unheimliche "Kreatur" ihr Angst machte. Schon seit zwei Tagen, erzählte die verzweifelte Frau den Helfern, lauere ein unheimliches Tier in einem Fliederbusche vor ihrem Haus.

»Die Menschen öffnen ihre Fenster nicht, weil sie Angst haben, dass es in ihr Haus kommt«, sagte die Anruferin. Die Tierschütze dachten an einen kranken Raubvogel, die Anruferin glaubte an einen Leguan