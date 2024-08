Die UNESCO begeht den 23. August 2024 als Internationalen Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und dessen Abschaffung . Der Gedenktag am Freitag bezieht sich hauptsächlich auf den transatlantischen Sklavenhandel, aufgrund dessen Millionen afrikanischer Menschen aus ihrer Heimat entführt und ihrer Freiheit beraubt wurden.

Diese Ausbeutung kann verschiedene Ausprägungen annehmen: Sowohl sexuelle Ausbeutung, hauptsächlich von Kindern und Frauen, als auch viele Fälle von Zwangsheirat gelten als moderne Sklaverei. Außerdem werden Arbeit ohne Bezahlung und ohne Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis zu beenden, als solche betrachtet sowie Zwangsarbeit in Gefängnissen, wie sie zum Beispiel in Russland und Nordkorea vorkommt.

Sklaverei als "totale 'Verkapitalisierung' eines Menschen" wurde nämlich nicht mit dem transatlantischen Sklavenhandel abgeschafft, sagt Dietmar Roller, der Vorstandsvorsitzende der International Justice Mission (IJM) in Deutschland, gegenüber der APA. Die christliche IJM geht als "Anwalt der Freiheit" gegen rechtlich gegen Fälle moderner Sklaverei vor. Roller sieht deren Ursprung nämlich darin, dass Rechtssysteme häufig Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, ausschließen würden. Sie hätten keinen Zugang zu dem, "was eine Gesellschaft als Schutz anbietet". Beispielsweise seien Menschen während der Migration sehr verletzlich, so Roller.