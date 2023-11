Ghanaischer Präsident Akufo-Addo: "Sklaverei unterdrückte Fortschritt"

"Die gesamte Zeit der Sklaverei bedeutete, dass unser Fortschritt in wirtschaftlicher, kultureller und psychologischer Hinsicht unterdrückt wurde. Es gibt Legionen von Geschichten über Familien, die auseinandergerissen wurden", sagte Akufo-Addo. "Man kann die Auswirkungen solcher Tragödien nicht beziffern, aber sie müssen anerkannt werden".

Vom 15. bis zum 19. Jahrhundert wurden mindestens 12,5 Millionen Afrikaner von europäischen Kaufleuten verschleppt und in die Sklaverei verkauft. Die meisten mussten unter unmenschlichen Bedingungen auf Plantagen in Amerika, vor allem in Brasilien und der Karibik, arbeiten.