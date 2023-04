König Charles stimmt Aufarbeitung des britischen Sklavenhandels zu

Zuvor waren Mitglieder der Royal Family in der Karibik mit Forderungen nach Kompensation und Entschuldigung konfrontiert worden. Das Projekt "Royal Enterprise: Reconsidering the Crown's Engagement in Britain's Emerging Empire, 1660-1775" der Doktorandin Camilla de Koning von der Universität Manchester wird von Historic Royal Palaces mitfinanziert. Die Organisation kümmert sich im Auftrag des britischen Kulturministeriums um die unbewohnten königlichen Paläste.