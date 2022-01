Synagoge in Texas: Alle Geiseln "am Leben und in Sicherheit"

Laut ABC verlangte der Geiselnehmer die Freilassung seiner "Schwester", der pakistanischen Wissenschaftlerin Aafia Siddiqui, die 2010 von einem New Yorker Gericht wegen versuchten Mordes an US-Kräften in Afghanistan zu 86 Jahren Haft verurteilt worden war. Einige Experten äußerten die Einschätzung, ihre Bezeichnung als "Schwester" sei im übertragenen Sinne als Schwester im islamischen Glauben gemeint.

US-Boulevardmedien gaben Siddiqui in Anspielung auf das Terrornetzwerk Al-Kaida den Beinamen "Lady Kaida". Der Fall hatte in Pakistan für große Empörung gesorgt. Siddiqui ist in Texas inhaftiert.

Die Geiselnahme in Texas löste auch bei der israelischen Regierung Besorgnis aus. Der Rat der Amerikanisch-Islamischen Beziehungen verurteilte die Tat ebenfalls und bot der jüdischen Gemeinde in Colleyville "jede mögliche Hilfe"