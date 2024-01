Studie zeigt Missbrauch in evangelischer Kirche: 1.259 Täter

Die Studie komme zwar spät, sie sei aber wichtig für die Betroffenen, da diese in die Untersuchung einbezogen worden seien, sagte Kracht. Sie bemängelte aber, dass die evangelische Kirche längst hätte handeln können. Die Studie könne daher nur ein Anfang sein. "Wenn die EKD sich jetzt wieder in die Hinterzimmer zurückziehen will, bis zur Synode, ist das eine derbe Enttäuschung für die vielen Betroffenen." Es dürfe nicht noch mehr Zeit vertrödelt werden. "Es ist genug, es ist schon lange genug."

Lange auf Aufklärung gewartet

Sie selbst habe in ihrem Fall jahrelang auf Aufklärung warten müssen. Kracht war in den in den 1980er und 1990er-Jahren von einem evangelischen Pastor im niedersächsischen Nenndorf bei Hamburg schwer sexuell missbraucht wurde. Wie sich erst spät herausstellte, hatte der 2013 gestorbene Pfarrer sowohl in Nenndorf als auch in seiner vorigen Kirchengemeinde in Wolfsburg weitere Mädchen missbraucht.

Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs bat bei der Vorstellung der Studie die Betroffenen um Entschuldigung. "Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht", sagte die Hamburger Bischöfin. Sie könne nur "von ganzem Herzen" um Entschuldigung bitten. Das Gesamtbild, das die Studie zeige, habe sie "zutiefst erschüttert": "Immer wieder neu, seit ich mich mit dem Thema befasse, erschüttert mich aufrichtig diese abgründige Gewalt, die so vielen Menschen in unserer Kirche angetan wurde", sagte sie. Die Kirche werde die Ergebnisse mit Demut annehmen.