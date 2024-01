Recherche: Missbrauchsskandal bei Pius-Bruderschaft aufgedeckt

Die Schweizer Zeitung Le Temps hat Fälle von sexueller, körperlicher und seelischer Gewalt bei der erzkonservativen katholischen Pius-Bruderschaft in mehreren Ländern aufgedeckt. Der Priesterbruderschaft St. Pius X. würden auch sektenähnliche Strukturen wie Kontrolle der Gläubigen vorgeworfen, schrieb die französischsprachige Zeitung am Samstag. Eine Selbsthilfegruppe von Missbrauchsopfern habe von rund 60 "problematischen Priestern" berichtet.

Die Pius-Bruderschaft ist eine Priestervereinigung, der 1970 aus Protest gegen die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils von dem umstrittenen französischen Erzbischof Marcel Lefebvre in der Schweiz gegründet wurde. Die Pius-Bruderschaft, die sich selbst als "Bewahrer unverfälschter katholischer Glaubenslehre bezeichnet, ist nach eigenen Angaben in mehr als 60 Ländern aktiv. Ihre mehr als 590 Priestern sind unter anderem in Priesterseminaren und Schulen der Bruderschaft tätig. Es gibt auch Diözesen in Österreich.

